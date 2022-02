Crisi Russia Ucraina: spostata la finale di Champions League (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sin dalle prime ore dell’invasione russa all’Ucraina, la Uefa ha lanciato una idea che si è concretizzata in queste ore. La finale di Champions League programmata a San Pietroburgo il prossimo 28 maggio, si svolgerà a Parigi, allo Stade de France. Il Comitato Esecutivo della Federazione Europea del calcio lo ha deciso poco fa. Un cambiamento di località che era nell’aria, dopo i fatti bellici accaduti. Parigi torna ad ospitare una finale di Champions League dopo 16 anni. Per le squadre dei tornei continentali sia russe che ucraine, sia di club che nazionali, le partite si svolgeranno in campo neutro. Nelle Coppe europee c’è lo Spartak Mosca, unica partecipante della Russia. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sin dalle prime ore dell’invasione russa all’, la Uefa ha lanciato una idea che si è concretizzata in queste ore. Ladiprogrammata a San Pietroburgo il prossimo 28 maggio, si svolgerà a Parigi, allo Stade de France. Il Comitato Esecutivo della Federazione Europea del calcio lo ha deciso poco fa. Un cambiamento di località che era nell’aria, dopo i fatti bellici accaduti. Parigi torna ad ospitare unadidopo 16 anni. Per le squadre dei tornei continentali sia russe che ucraine, sia di club che nazionali, le partite si svolgeranno in campo neutro. Nelle Coppe europee c’è lo Spartak Mosca, unica partecipante della. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui ...

