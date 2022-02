Covid | Speranza “Ottimismo e intelligente gradualità”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ora che la curva si sta piegando stiamo andando in una fase ancora più aperta e positiva. Non confermeremo lo stato di emergenza che termina il 31 marzo e questo è un fatto positivo. Valuteremo gradualmente come adeguare tutte le altre modalità precauzionali alla fase nuova”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, parlando del-19 nel suo intervento alla cerimonia in occasione dei 100 anni della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, a Roma. “Dobbiamo guardare con fiducia e cautela al futuro passo dopo passo.ma al tempo stessoche ci metta nelle condizioni di uscire da questa fase”, ha aggiunto. (ITALPRESS).