Covid oggi Puglia, 3.437 contagi: bollettino 25 febbraio (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.437 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 25 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 855; Provincia di Bat: 249; Provincia di Brindisi: 317; Provincia di Foggia: 521: Provincia di Lecce: 1.019; Provincia di Taranto: 447; Residenti fuori regione: 21; Provincia in definizione: 8. Sono 82.345 le persone attualmente positive in Puglia. I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 674. In terapia intensiva, i malati sono 39. L'articolo proviene da Italia Sera.

