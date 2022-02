Covid, oggi nel Lazio 5029 nuovi contagi, 8 decessi e 12931 guariti: ”Da oggi disponibile Novavax” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Covid, Lazio. Continua il trend in decrescita dei casi Coronavirus, e intanto si avvicina anche la fine dello stato di emergenza. Inoltre, nel Lazio, da oggi, un nuovo alleato per la lotta al virus. “E’ da ora possibile prenotare il vaccino Novavax negli hub vaccinali dedicati della Regione Lazio. Le somministrazioni partiranno martedì 1 marzo”. Lo annuncia su Twitter l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. Ecco di seguito il bollettino aggiornato della situazione nel Lazio, oggi 25 febbraio 2022. Covid, i numero per la regione Lazio nuovi contagi: 5029 (ieri 5361, scorsa settimana 6410). Trend ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022). Continua il trend in decrescita dei casi Coronavirus, e intanto si avvicina anche la fine dello stato di emergenza. Inoltre, nel, da, un nuovo alleato per la lotta al virus. “E’ da ora possibile prenotare il vaccinonegli hub vaccinali dedicati della Regione. Le somministrazioni partiranno martedì 1 marzo”. Lo annuncia su Twitter l’assessore regionale alla Sanità del, Alessio D’Amato. Ecco di seguito il bollettino aggiornato della situazione nel25 febbraio 2022., i numero per la regione(ieri 5361, scorsa settimana 6410). Trend ...

