Covid oggi Lombardia, 4.599 contagi e 50 morti: bollettino 25 febbraio (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.599 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 25 febbraio, in Lombardia, a fronte di 63.428 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 7,2%. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Nelle ultime 24 ore sono morte 50 persone, per un totale di 38.518 decessi nella regione da inizio pandemia. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive, dove ci sono oggi 103 pazienti, 7 meno di ieri e nei reparti Covid ordinari, che ospitano 1.187 persone, 9 meno di ieri. Sono 1.438 i nuovi casi di Covid nel territorio metropolitano di Milano, di cui 628 nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia con 558 nuovi positivi, quella di Varese (+427), Monza e Brianza (+371), ...

