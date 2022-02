Covid oggi Lazio, 5.029 contagi e 8 morti. A Roma 2.276 casi (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.029 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 25 febbraio, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Otto i decessi. In particolare “su 14.660 tamponi molecolari e 35.975 tamponi antigenici per un totale di 50.635 tamponi, si registrano 5.029 nuovi casi positivi (-332), sono 8 i decessi (-9), 1.494 i ricoverati (-59), 134 le terapie intensive (-6) e +12.931 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,9%. I casi a Roma città sono a quota 2.276”, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel dettaglio i casi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie della regione. Asl Roma 1: sono 1.066 i nuovi casi e 1 decesso; Asl ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.029 ida coronavirus nel, 25 febbraio, secondo i dati del bollettinodella Regione. Otto i decessi. In particolare “su 14.660 tamponi molecolari e 35.975 tamponi antigenici per un totale di 50.635 tamponi, si registrano 5.029 nuovipositivi (-332), sono 8 i decessi (-9), 1.494 i ricoverati (-59), 134 le terapie intensive (-6) e +12.931 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,9%. Icittà sono a quota 2.276”, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nel dettaglio ie i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie della regione. Asl1: sono 1.066 i nuovie 1 decesso; Asl ...

