Covid oggi Italia, Rt e incidenza ancora in calo (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Covid in Italia, continua il calo dell’incidenza e dell’indice Rt mentre scende anche l’occupazione delle terapie intensive, ora all’8,4%. Giù anche l’occupazione delle aree mediche, che scende al 18,5%. Una regione è a rischio alto, due a rischio moderato e 18 basso. Questi i principali dati contenuti nel report settimanale Iss. “Continua la discesa dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 552 ogni 100 mila abitanti (18 -24 febbraio) contro 672 ogni 100 mila abitanti (11 -17 febbraio), dati flusso ministero Salute”. Lo sottolinea il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia. Scende anche l’indice Rt. “Nel periodo 2–15 febbraio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73, in diminuzione rispetto ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) –in, continua ildell’e dell’indice Rt mentre scende anche l’occupazione delle terapie intensive, ora all’8,4%. Giù anche l’occupazione delle aree mediche, che scende al 18,5%. Una regione è a rischio alto, due a rischio moderato e 18 basso. Questi i principali dati contenuti nel report settimanale Iss. “Continua la discesa dell’settimanale a livello nazionale: 552 ogni 100 mila abitanti (18 -24 febbraio) contro 672 ogni 100 mila abitanti (11 -17 febbraio), dati flusso ministero Salute”. Lo sottolinea il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia. Scende anche l’indice Rt. “Nel periodo 2–15 febbraio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73, in diminuzione rispetto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Al via oggi la quarta dose del vaccino anti-Covid alle persone fragili. Il Lazio è la prima regione in Italia a som… - Corriere : ?? Stasera l'annuncio - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - SanremoNews : Covid, oggi nel Principato di Monaco 26 nuovi positivi e 15 guarigioni - CalderStrak : RT @ArditoAspetto: I media mainstream che raccontano la guerra in Ucraina sono gli stessi che hanno sostenuto il circo Covid fino a ieri.… -