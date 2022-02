Covid oggi Italia, 40.948 contagi e 193 morti: bollettino 25 febbraio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono 40.948 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono 40.948 i nuovida Coronavirus in, 252022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute.

Advertising

Corriere : ?? Stasera l'annuncio - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - nzingaretti : Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che… - Lisa_Suprema : RT @runner_me_: Noto che gli stessi che continuano a negare il covid oggi giustificano la guerra. Da apprezzare la loro coerenza, un defici… - Petro_SV : Fino l'altro ieri auguravate la morte e le peggio cose ai NoVax però oggi tutti a scrivere che con la morte non si… -