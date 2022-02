Covid oggi Emilia Romagna, 2.857 contagi e 18 morti: bollettino 25 febbraio (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.857 contagi i contagi in Emilia-Romagna oggi, 25 febbrai, secondo il bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 20.363 tamponi, di cui 9.573 molecolari e 10.790 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14%. Si registrano 18 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 85 (-10 rispetto a ieri, pari al -10,5%), l’età media è di 63,8 anni. Sul totale, 42 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 65,7 anni), il 49,4%; 43 sono vaccinati con ciclo completo (età media 61,7 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.488 (-76 rispetto a ieri, -4,9%), età media 74,3 anni. Le ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.857in, 25 febbrai, secondo ildella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 20.363 tamponi, di cui 9.573 molecolari e 10.790 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14%. Si registrano 18 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 85 (-10 rispetto a ieri, pari al -10,5%), l’età media è di 63,8 anni. Sul totale, 42 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 65,7 anni), il 49,4%; 43 sono vaccinati con ciclo completo (età media 61,7 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.488 (-76 rispetto a ieri, -4,9%), età media 74,3 anni. Le ...

