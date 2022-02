Covid, news. Report vaccini, senza prima dose oltre 3,2 milioni over 12 . LIVE (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono 3.232.513 milioni gli over 12 in Italia che non si sono sottoposti alla prima dose di vaccino antiCovid, secondo il Report settimanale diffuso dalla struttura commissariale all'emergenza coronavirus, guidato dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Continuano a calare i contagi nel nostro Paese, diminuisce l'occupazione di terapie intensive e area medica. Via libera dall'Ema alla somministrazione della dose booster del vaccino di Pfizer dai 12 anni in su Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono 3.232.513gli12 in Italia che non si sono sottoposti alladi vaccino anti, secondo ilsettimanale diffuso dalla struttura commissariale all'emergenza coronavirus, guidato dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Continuano a calare i contagi nel nostro Paese, diminuisce l'occupazione di terapie intensive e area medica. Via libera dall'Ema alla somministrazione dellabooster del vaccino di Pfizer dai 12 anni in su

