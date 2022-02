Covid, nel Lazio 2mila dosi monoclonale per chi non risponde a vaccino (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Covid nel Lazio, in arrivo circa 2000 dosi del nuovo monoclonale intramuscolare anti Covid Evusheld per chi non risponde al vaccino anti coronavirus. Saranno “innanzitutto trapiantati e pazienti in cura per la leucemia”, che non hanno sviluppato gli anticorpi con la vaccinazione a riceverlo quando, da lunedì, sarà somministrato all’Inmi Spallanzani di Roma. Lo spiega all’Adnkronos Salute l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “In Italia sono state opzionate 20mila dosi – sottolinea – e il Lazio ne disporrà in proporzione di circa 2mila. Per ora una platea ristretta”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) –nel, in arrivo circa 2000del nuovointramuscolare antiEvusheld per chi nonalanti coronavirus. Saranno “innanzitutto trapiantati e pazienti in cura per la leucemia”, che non hanno sviluppato gli anticorpi con la vaccinazione a riceverlo quando, da lunedì, sarà somministrato all’Inmi Spallanzani di Roma. Lo spiega all’Adnkronos Salute l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. “In Italia sono state opzionate 20mila– sottolinea – e ilne disporrà in proporzione di circa. Per ora una platea ristretta”. L'articolo proviene da Italia Sera.

