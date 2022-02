Covid | l' incidenza cala a 552 | L' Rt scende a 0 | 73 | mai così basso da giugno

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ospedali sempre meno pieni, intensive all'8,4% Il tasso di occupazione in terapia intensiva è all'8,4% (24 febbraio) rispetto al 10,4% (17 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello ...

MediasetTgcom24 : Covid: l'incidenza cala a 552, scende anche l'Rt a 0,73 #iss-ministerodellasalute #15febbraio2022 #covid #rt… - qn_giorno : #Covid #Italia, Iss: calano Rt e incidenza. Zona bianca e gialla, cosa cambia il #28febbraio

Il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute Continua la discesa dell'incidenza settimanale dei casi di Covid-19 a livello nazionale: 552 ogni 100.000 abitanti (nella settimana dal 18 al 24 febbraio) contro 672 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana. Cala ancora l'Rt. COVID - È quanto emerge dal monitoraggio di questa settimana della cabina di regia. Gli ospedali sono sempre meno pieni.