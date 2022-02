Covid, la Campania torna in zona bianca (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alla luce dei dati della Cabina di regia, il Friuli Venezia Giulia passa in area gialla, mentre Campania, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in area bianca. E’ quanto riferisce il ministero della Salute. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alla luce dei dati della Cabina di regia, il Friuli Venezia Giulia passa in area gialla, mentre, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in area. E’ quanto riferisce il ministero della Salute. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

