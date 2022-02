Covid Italia, Brusaferro: “Incidenza in calo in tutte le Regioni “ (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continua il calo dei numeri di Covid-19 in Italia. Anche questa settimana “si conferma una decrescita dell’Incidenza e dell’Rt, che sia per i casi sintomatici sia per i ricoverati mostra un andamento stabilmente sotto il valore di 1”. Guardando alla cartina della Penisola “si cominciano a vedere delle province che cominciano a schiarirsi, indice di una circolazione” virale “più contenuta”, e in generale si conferma “una decrescita dell’Incidenza in tutte le Regioni negli ultimi 14 giorni”. Questo il quadro tracciato da Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, in un video a commento del monitoraggio settimanale sull’andamento di Covid-19 in Italia. Incidenza in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continua ildei numeri di-19 in. Anche questa settimana “si conferma una decrescita dell’e dell’Rt, che sia per i casi sintomatici sia per i ricoverati mostra un andamento stabilmente sotto il valore di 1”. Guardando alla cartina della Penisola “si cominciano a vedere delle province che cominciano a schiarirsi, indice di una circolazione” virale “più contenuta”, e in generale si conferma “una decrescita dell’inlenegli ultimi 14 giorni”. Questo il quadro tracciato da Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità, in un video a commento del monitoraggio settimanale sull’andamento di-19 inin ...

