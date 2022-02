Covid Italia, 40.948 contagi e 193 morti: bollettino 25 febbraio (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) - Sono 40.948 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 193 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 440.115 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 9,3%. Calano i pazienti in terapia intensiva, che sono 799 in totale e 40 in meno di ieri e i ricoverati con sintomi, complessivamente 11.706 e 419 in meno di ieri. CAMPANIA - Sono 3.536 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 febbraio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 9 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) - Sono 40.948 i nuovida Coronavirus inoggi, 252022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 193. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 440.115 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 9,3%. Calano i pazienti in terapia intensiva, che sono 799 in totale e 40 in meno di ieri e i ricoverati con sintomi, complessivamente 11.706 e 419 in meno di ieri. CAMPANIA - Sono 3.536 i nuovida Coronavirus oggi, 252022 in Campania, secondo i dati-19 dell'ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 9 ...

