Covid: in Lombardia 4.599 nuovi positivi e 50 decessi. A Bergamo 312 casi (Di venerdì 25 febbraio 2022) I dati Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-7) e nei reparti (-9). A fronte di 63.428 tamponi effettuati, sono 4.599 i nuovi positivi (7,2%). Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 25 febbraio 2022) I dati Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-7) e nei reparti (-9). A fronte di 63.428 tamponi effettuati, sono 4.599 i(7,2%).

Advertising

RegLombardia : ?? Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-7) e nei reparti (-9). A fronte di 63.428 tamponi e… - mosllerdd : RT @ilCoperchio: E intanto in Italia ... raffronto 2022 vs 2021, dal 1° gennaio ad oggi, in queste regioni i deceduti per Covid sono: ??Lo… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Italia, i deceduti Covid, dal 1° gennaio ad oggi, raffrontando 2022 vs 2021, in queste regioni, sono: ??Lombardia (3.237… - AgenziaOpinione : MINISTERO SALUTE * COVID – AGGIORNAMENTO 23/2: « IL FRIULI VENEZIA GIULIA PASSA IN AREA GIALLA, MENTRE CAMPANIA – L… - iezed : RT @ilCoperchio: @ilrisolutoreIT @Serena27711917 Italia, i deceduti Covid, dal 1° gennaio ad oggi 25 febbraio, raffrontando 2022 vs 2021, i… -