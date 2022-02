Covid, in Italia 40.948 nuovi casi su 440.115 tamponi e altri 193 morti - Friuli - Venezia - Giulia in area gialla e 4 Regioni in fascia ... (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono 12.693.320 gli Italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.175.924, in calo di 23.304 nelle ultime 24 ore, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono 12.693.320 glini contagiati daldall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.175.924, in calo di 23.304 nelle ultime 24 ore, ...

