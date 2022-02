“Covid esperienza drammatica: ho perso mio padre, morti tanti che erano ricoverati con me” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Devis Terranova racconta il suo percorso, dai primi sintomi al ricovero in ospedale. “Il Covid è un’esperienza drammatica: ho perso mio padre e molti pazienti ricoverati vicino a me sono morti”. Prosegue il nostro viaggio, in collaborazione con l’Accademia dello Sport per la Solidarietà, per rivivere alcuni ricordi, ancora nitidi, dei momenti più concitati che abbiamo vissuto in Bergamasca, a causa della pandemia. “Quando si è iniziato a parlare di Covid, siamo subito attrezzati in ufficio con i vari dispositivi. Ma nessuno avrebbe mai immaginato ad un’emergenza sanitaria di queste proporzioni”. Lei è fra le persone che hanno subìto il contagio ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. “Ho iniziato ad avere i primi sintomi e poi è ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Devis Terranova racconta il suo percorso, dai primi sintomi al ricovero in ospedale. “Ilè un’: homioe molti pazientivicino a me sono”. Prosegue il nostro viaggio, in collaborazione con l’Accademia dello Sport per la Solidarietà, per rivivere alcuni ricordi, ancora nitidi, dei momenti più concitati che abbiamo vissuto in Bergamasca, a causa della pandemia. “Quando si è iniziato a parlare di, siamo subito attrezzati in ufficio con i vari dispositivi. Ma nessuno avrebbe mai immaginato ad un’emergenza sanitaria di queste proporzioni”. Lei è fra lene che hanno subìto il contagio ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. “Ho iniziato ad avere i primi sintomi e poi è ...

