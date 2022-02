Covid: Ema, sì a booster Moderna dopo ciclo primario con altri vaccini (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milano, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Via libera dell'Ema al vaccino anti-Covid di Moderna anche come booster eterologo. Il Comitato per i medicinali a uso umano dell'Agenzia europea del farmaco, che come annunciato ieri ha dato l'ok a Spikevax* anche nei bimbi di 6-11 anni, ha inoltre raccomandato di includere l'uso del prodotto "come dose di richiamo nelle persone che hanno precedentemente completato un ciclo primario di vaccinazione con un altro vaccino a mRna o con un vaccino vettore adenovirale". Lo comunica oggi l'ente regolatorio Ue, sottolineando infine che "il Chmp ha approvato un aumento della capacità di produzione del vaccino Spikevax". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milano, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Via libera dell'Ema al vaccino anti-dianche comeeterologo. Il Comitato per i medicinali a uso umano dell'Agenzia europea del farmaco, che come annunciato ieri ha dato l'ok a Spikevax* anche nei bimbi di 6-11 anni, ha inoltre raccomandato di includere l'uso del prodotto "come dose di richiamo nelle persone che hanno precedentemente completato undi vaccinazione con un altro vaccino a mRna o con un vaccino vettore adenovirale". Lo comunica oggi l'ente regolatorio Ue, sottolineando infine che "il Chmp ha approvato un aumento della capacità di produzione del vaccino Spikevax".

