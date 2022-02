Covid, Campania in zona bianca: la dichiarazione del presidente De Luca (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“La Campania passa formalmente in “zona bianca”. E’ un risultato importante che conferma l’efficacia della linea anti-Covid seguita dalla Regione. La prudenza e il rigore hanno prodotto il loro risultato. Ci avviamo verso la vita normale. Aprire tutto ma aprire per sempre: questa è stata la nostra scelta. Adesso dobbiamo pensare al rilancio pieno delle attività economiche e dobbiamo incentivare da subito la nuova stagione turistica. Nel frattempo e utile mantenere sempre un atteggiamento di grande prudenza, per evitare sorprese nel prossimo autunno”. E’ la dichiarazione del presidente della Regione Campania, De Luca, che dedica un pensiero ai suoi corregionali:“Ringrazio i nostri concittadini che hanno dato prova di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Lapassa formalmente in “”. E’ un risultato importante che conferma l’efficacia della linea anti-seguita dalla Regione. La prudenza e il rigore hanno prodotto il loro risultato. Ci avviamo verso la vita normale. Aprire tutto ma aprire per sempre: questa è stata la nostra scelta. Adesso dobbiamo pensare al rilancio pieno delle attività economiche e dobbiamo incentivare da subito la nuova stagione turistica. Nel frattempo e utile mantenere sempre un atteggiamento di grande prudenza, per evitare sorprese nel prossimo autunno”. E’ ladeldella Regione, De, che dedica un pensiero ai suoi corregionali:“Ringrazio i nostri concittadini che hanno dato prova di ...

