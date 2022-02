Covid: allo Spallanzani nuovo farmaco per immunodepressi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Da oggi è disponibile il nuovo anticorpo monoclonale intramuscolare anti Sars - CoV - 2 Evusheld (composto da tixagevimab e cilgavimab). Da Lunedì inizieranno allo Spallanzani le somministrazioni, per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Da oggi è disponibile ilanticorpo monoclonale intramuscolare anti Sars - CoV - 2 Evusheld (composto da tixagevimab e cilgavimab). Da Lunedì inizierannole somministrazioni, per ...

