Covid, 312 nuovi positivi a Bergamo: da lunedì Lombardia in zona bianca (Di venerdì 25 febbraio 2022) A fronte di 63.428 tamponi effettuati, sono 4.599 i nuovi positivi (7,2%) in Lombardia nella giornata di venerdì 25 febbraio: continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-7) e nei reparti (-9), ma nelle ultime 24 ore si sono registrati 50 decessi. "Da lunedì saremo in zona bianca" ha comunicato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando i dati analizzati dalla Cabina di Regia di Iss e Ministero della Salute, nel consueto monitoraggio settimanale. Il governatore ha evidenziato come "da due settimane i parametri di riferimento della Lombardia siano in costante miglioramento. Il tasso di occupazione dei ricoveri in terapia intensiva, ad esempio, è sceso a 6,1% e quello dei ricoveri in area medica all'11,4%.

