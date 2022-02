Covid-19, decisione ufficiale: la Campania cambia colore (Di venerdì 25 febbraio 2022) È arrivata l’ufficialità da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza: la Campania torna in zona bianca. Difatti proprio questo pomeriggio il ministro ha firmato l’ordinanza con la quale Lombardia, Veneto, Campania e la provincia autonoma di Bolzano da lunedì 28 febbraio entreranno a far parte della zona bianca. Vincenzo De LucaCovid-19, il messaggio di De Luca Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha subito espresso il proprio parere a riguardo, queste le sue parole: “La Campania passa formalmente in zona bianca: è un risultato importante che conferma l’efficacia della linea anti-Covid seguita dalla Regione”. “La prudenza e il rigore hanno prodotto il loro risultato. Ci avviamo verso la vita normale. Aprire tutto ma aprire per sempre: questa è stata la ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 febbraio 2022) È arrivata l’ufficialità da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza: latorna in zona bianca. Difatti proprio questo pomeriggio il ministro ha firmato l’ordinanza con la quale Lombardia, Veneto,e la provincia autonoma di Bolzano da lunedì 28 febbraio entreranno a far parte della zona bianca. Vincenzo De Luca-19, il messaggio di De Luca Il presidente dellaVincenzo De Luca ha subito espresso il proprio parere a riguardo, queste le sue parole: “Lapassa formalmente in zona bianca: è un risultato importante che conferma l’efficacia della linea anti-seguita dalla Regione”. “La prudenza e il rigore hanno prodotto il loro risultato. Ci avviamo verso la vita normale. Aprire tutto ma aprire per sempre: questa è stata la ...

