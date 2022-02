Covid-19, buoni segnali arrivano da Rt, mai così basso da giugno (Di venerdì 25 febbraio 2022) La curva pandemica prosegue la discesa. Prosegue costante, infatti, il calo dei nuovi contagi e dei decessi. Secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus, sono 40.948 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 46.169) e 193 i decessi (ieri 249) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'epidemia sono 12.693.320 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti), mentre da febbraio 2020 il numero totale delle vittime è pari a 154.206. Le persone attualmente positive sono 1.175.924, in calo di 23.304 nelle ultime 24 ore, mentre i dimessi e i guariti sono 11.363.190, con un incremento di 65.180 rispetto a ieri. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 440.115 (ieri 484.530). Il tasso di positività, ieri pari al 9,5%, oggi diminuisce al 9,3%. Sul ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 25 febbraio 2022) La curva pandemica prosegue la discesa. Prosegue costante, infatti, il calo dei nuovi contagi e dei decessi. Secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza coronavirus, sono 40.948 i nuovi casi di positività al-19 (ieri 46.169) e 193 i decessi (ieri 249) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'epidemia sono 12.693.320 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti), mentre da febbraio 2020 il numero totale delle vittime è pari a 154.206. Le persone attualmente positive sono 1.175.924, in calo di 23.304 nelle ultime 24 ore, mentre i dimessi e i guariti sono 11.363.190, con un incremento di 65.180 rispetto a ieri. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 440.115 (ieri 484.530). Il tasso di positività, ieri pari al 9,5%, oggi diminuisce al 9,3%. Sul ...

