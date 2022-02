Cosa vuole fare Putin con Chernobyl e quali sono i rischi? |VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) “Ieri unità delle forze aviotrasportate russe hanno preso il pieno controllo del territorio nell’area della centrale nucleare di”. Il generale russo Igor Konashenkov, in dichiarazioni riportate stamattina da Sputnik, ha parlato di un “accordo con un battaglione distinto a difesa dell’impianto nucleare dell’Ucraina sulla sicurezza congiunta delle unità e del sarcofago della centrale nucleare di”. Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal said the so-calledexclusion zone and all the structures of thenuclear power plant are under the control of Russian armed groups https://t.co/2c2IBrE0fS pic.twitter.com/q5BDKesSIm — Reuters (@Reuters) February 25, 2022cone ...