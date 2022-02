Corte Costituzionale: la nuova sentenza è a favore delle famiglie arcobaleno (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Consulta ha dichiarato incostituzionali le disposizioni che negano i legami tra i parenti e l’adottato nei casi della cosiddetta Stepchild Adoption: il mancato riconoscimento di questi rapporti civili, discrimina il bambino, privandolo delle relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Consulta ha dichiarato incostituzionali le disposizioni che negano i legami tra i parenti e l’adottato nei casi della cosiddetta Stepchild Adoption: il mancato riconoscimento di questi rapporti civili, discrimina il bambino, privandolorelazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale. L'articolo proviene da DireDonna.

