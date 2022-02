Corsport: senza la rifondazione del calcio italiano, saremo sempre più marginali in Europa (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’eliminazione di Lazio e Napoli alla base dell’editoriale di Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport Purtroppo le due ultime esclusioni delle squadre italiane dall’Europa non sono l’esito di una giornata negativa, ma la fotografia della fragilità atletica, dell’arrendevolezza caratteriale, dell’arretratezza strategica del calcio italiano. Che, al di là dei risultati – e quello dell’Atalanta contro l’Olympiacos non sembra fare testo -, non ha nessuna formazione in grado di imporre il suo gioco in un contesto europeo d’élite. Perché non ha nessuna società che sia riuscita a pianificare, costruire e consolidare in modo coerente un ciclo sportivo, con una strategia di mercato intuitiva e finanziariamente sostenibile, con un progetto tecnico chiaro e a lunga scadenza, e con il contributo prezioso del vivaio. Il mesto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’eliminazione di Lazio e Napoli alla base dell’editoriale di Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport Purtroppo le due ultime esclusioni delle squadre italiane dall’non sono l’esito di una giornata negativa, ma la fotografia della fragilità atletica, dell’arrendevolezza caratteriale, dell’arretratezza strategica del. Che, al di là dei risultati – e quello dell’Atalanta contro l’Olympiacos non sembra fare testo -, non ha nessuna formazione in grado di imporre il suo gioco in un contesto europeo d’élite. Perché non ha nessuna società che sia riuscita a pianificare, costruire e consolidare in modo coerente un ciclo sportivo, con una strategia di mercato intuitiva e finanziariamente sostenibile, con un progetto tecnico chiaro e a lunga scadenza, e con il contributo prezioso del vivaio. Il mesto ...

