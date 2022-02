Coronavirus | oggi in Italia 40 948 positivi e 193 decessi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 1.180.240 casi di positività, 2.857 in più ... Contagi L'età media dei nuovi positivi diè di 40,1 anni. La ...I dati della Regione Sono 4.599 i nuovi contagi daregistrati, 25 febbraio, in Lombardia, a fronte di 63.428 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 7,2%. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Nelle ...Sono 40.948 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 46.169. Le vittime sono invece 193 (ieri erano state 249). Sono 12.693.320 gli ita ...Genova. “Arriveranno domenica in Liguria le 25.600 dosi di Novavax assegnate alla nostra regione. Per ricevere il nuovo vaccino a base proteica, che sarà somministrato nei diversi hub attraverso linee ...