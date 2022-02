Coronavirus in Italia, il bollettino del 25 febbraio: 40.948 nuovi casi, i morti sono 193 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 40.948 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 46.169. I tamponi effettuati sono 440.115 (ieri 484.530). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 9,3% (ieri era al 9,5%). sono 193 i morti (compresi alcuni riconteggi), 40 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 25 febbraio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 799, ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nelle ultime 24 orestati 40.948 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 46.169. I tamponi effettuati440.115 (ieri 484.530). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 9,3% (ieri era al 9,5%).193 i(compresi alcuni riconteggi), 40 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 25(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain totale 799, ...

