Coronavirus, i dati: 40.948 nuovi casi e 193 morti. Friuli Venezia Giulia in giallo, tre regioni e Bolzano tornano bianche (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono 40.948 i nuovi casi di Coronavirus e 193 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia 440.115. Ieri erano stati 484.530. Il tasso di positività è al 9,3%, in lieve calo rispetto al 9,5% di ieri. Si contano 799 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 40 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 58. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.706, ovvero 419 in meno rispetto a ieri. Alla luce dei dati della Cabina di Regia, il Friuli Venezia Giulia passa in area gialla, mentre Campania, Lombardia, Veneto e Provincia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono 40.948 idie 193 iin 24 ore, secondo idel ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia 440.115. Ieri erano stati 484.530. Il tasso di positività è al 9,3%, in lieve calo rispetto al 9,5% di ieri. Si contano 799 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 40 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 58. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.706, ovvero 419 in meno rispetto a ieri. Alla luce deidella Cabina di Regia, ilpassa in area gialla, mentre Campania, Lombardia, Veneto e Provincia ...

