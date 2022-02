Corona virus | Italia | 1175924 attualmente positivi a test -23304 in un giorno con 154206 decessi 193 e 11363190 guariti 65180 Totale di 12693320 casi 40948 Dati della protezione civile | effettuati 440115 tamponi

Advertising

Giusepp1Prestia : @Agenzia_Ansa Dalle dichiarazioni fatte sembrerebbe voler una nuova guerra mondiale? Il mondo vuole pace perché ne… - Blakmagic7 : @valy_s @evavola @QuestoTizio Io ciò il corona virus - corona_tweet : RT @veneziana4: #Coronavirus l'invermectina è un antiparassitario però sembra funzionare sul #covid. Ora il #covid viene definito #virus ..… - Mpat65 : @sbroart @pbrex668 @dottorbarbieri Non e una sua idea, e infatti pianificato e messo per iscritto nel piano quinque… - zazoomblog : Puglia: 726811 positivi a test corona virus incremento di 3437 rispetto a ieri Dallinizio della pandemia. Dati diff… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

È il senso della prima "Fiascollettiva virtuale, Artisti in cammino per Aisla" che in tempi diandrà a 'sostituire' l'ormai tradizionale e celebre Fiascolata, l'evento/camminata eno ...Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 25 febbraio 2022 3.437 Nuovi casi 28.234 Test giornalieri 7 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 855 ...2' di lettura 25/02/2022 - "Una Vita Tante storie e forse anche un miracolo", il titolo. Tartufoli racconta la sua lunga battaglia con il covid19, tra disperazione, dolore e rinascita. A volte un Teat ...Il totale dei tamponi (tra molecolari e rapidi) è di 440.115 (ieri 484.530) con un rapporto positivi tamponi è del 9,3% rispetto al 9,5% di ieri. La regione con più casi odierni è il Lazio (+5.029) se ...