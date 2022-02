Coppa Davis 2022 | Stefano Travaglia sostituisce Fabio Fognini | la formazione dell’Italia contro la Slovacchia

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Filippo Volandri è dovuto correre ai ripari per sostituire, il quale non potrà prendere parte alla sfida tra Italia e, match valido per il turno preliminare diin programma nel weekend del 4-5 marzo. Il ligure ha infatti accusato uno stiramento al polpaccio durante il torneo ATP 500 di Rio de Janeiro e dunque il capitano non giocatore della nostra Nazionale ha dovuto rimpiazzarlo. Per l’occasione è stato convocato, che dunque completerà laper il fine settimana sul cemento di Bratislava. Il 30enne di Ascoli Piceno, attuale numero 112 del ranking ATP, farà la sua seconda apparizione nella massima competizione tennistica per squadre nazionali, visto che aveva esordito ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Davis

... Cappellotto, Morsiani 8, Cupido 24, Policari 3, Manzotti ne, Kantzy 13, Castello 4,13 e ... ancora in attesa di conoscere la sua avversaria nei quarti di finale diItalia, di proiettarsi ...Un match che deciderà quale tra le due squadre meriti di qualificarsi allaCup Finals di novembre. ' Sono amareggiato - ha scritto ancora in proposito - perché gli impegni in Nazionale per me ...Stefano Travaglia è il sostituto di Fabio Fognini per i match dell’Italia in Coppa Davis 2022 nelle qualificazioni contro la Slovacchia. Le sfide si disputeranno venerdì 4 e sabato 5 marzo a Bratislav ...Filippo Volandri è dovuto correre ai ripari per sostituire Fabio Fognini, il quale non potrà prendere parte alla sfida tra Italia e Slovacchia, match valido per il turno preliminare di Coppa Davis in ...