Convocati Juve: Allegri senza 8 giocatori ad Empoli (Di venerdì 25 febbraio 2022) . Ecco su chi potrà contare il tecnico bianconero Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i Convocati per il match di domani contro l'Empoli. Assenti gli 8 infortunati McKennie, Chiellini, Alex Sandro, Chiesa, Kaio Jorge, Dybala, Rugani e Bernardeschi. Presenti gli Under 23 Miretti, Aké e Soulé. Di seguito riportato l'elenco di Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

