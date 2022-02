Convocati Fiorentina, out Nastasic: i 24 di Italiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei Convocati in vista della sfida di domani della Fiorentina al Mapei contro il Sassuolo Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei Convocati in vista della sfida di domani della Fiorentina al Mapei contro il Sassuolo. La lista completa: Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano Difensori: Biraghi, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Odriozola, Terzic, Frison, Venuti Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Saponara, Torreira Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Ikone, Cabral, Piatek, Sottil L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Vincenzoha diramato la lista deiin vista della sfida di domani dellaal Mapei contro il Sassuolo Vincenzoha diramato la lista deiin vista della sfida di domani dellaal Mapei contro il Sassuolo. La lista completa: Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano Difensori: Biraghi, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Odriozola, Terzic, Frison, Venuti Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Saponara, Torreira Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Ikone, Cabral, Piatek, Sottil L'articolo proviene da Calcio News 24.

