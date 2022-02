Contursi Terme | la protesta dei camionisti si sposta in A2 VIDEO

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Lacontro il “caro carburanti” da parte deisalernitani che da questa mattina ha visto il blocco della strada statale 691 -Fondo Valle Sele, si è appenata sull’autostrada A2 del Mediterraneo. Un lungo corteo di circa 150 automezzi, tra camion e tir, sta sfilando lungo l’A2 trae Battipaglia, in direzione nord. Più tardi, la, interesserà anche la direzione sud del tratto autostradale, per poi riprendere presso l’uscita autostradale adella Fondo Valle Sele. Abbassamento dei prezzi dei carburanti ma anche diritti. È quanto chiedono al Governo gli autotrasportatori che stanno bloccando strade e ...

