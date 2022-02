Conte si scusa: 'Ho sbagliato, aiuterò il Tottenham fino alla fine' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lo sfogo di Conte dopo la sconfitta del Tottenham contro il Burnley ha fatto tremare i tifosi degli Spurs, colpiti dalle parole dell'ex tecnico dell'Inter che ha aperto a un clamoroso addio e che poi ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lo sfogo didopo la sconfitta delcontro il Burnley ha fatto tremare i tifosi degli Spurs, colpiti dalle parole dell'ex tecnico dell'Inter che ha aperto a un clamoroso addio e che poi ...

Advertising

sportli26181512 : Conte si scusa: 'Ho sbagliato, aiuterò il Tottenham fino alla fine': Il tecnico fa marcia indietro dopo lo sfogo: '… - sportface2016 : #Tottenham, Antonio #Conte si scusa con club e giocatori: 'Mi dispiace per lo sfogo, ma quando perdo sono di pessim… - mariamworldart : RT @11Giuliano: Sentenza: Il Tribunale di Pisa smaschera i tiranni Conte e Draghi. - Dietro il Sipario. Una sentenza del Tribunale di Pisa… - Aaurora_conte : RT @marco_caste7: Saper chiedere scusa non è fare un passo indietro ma farne due avanti - IPhorbice : @La_manina__ Ti ricordo che durante la pandemia Conte ha fatto entrare un contingente militare russo in Italia con… -