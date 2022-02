Conte e lo sfogo che ha fatto il giro del mondo: "Non sono abituato a perdere" (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'allenatore del Tottenham Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Leeds Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'allenatore del Tottenham Antonioha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Leeds

Advertising

DiMarzio : #PremierLeague, @SpursOfficial | Le parole di #Conte dopo lo sfogo di mercoledì sera: 'Se pensate che dopo le sconf… - AlfredoPedulla : Retromarcia #Conte: “Mi scuso per lo sfogo di qualche giorno fa, ho parlato con #Levy, darò il massimo qui”. Buon pomeriggio ?? - CMercatoNews : ??#Tottenham - ??#Conte torna sui suoi passi: “Sono qui per aiutare la squadra e lotterò fino alla fine. Mi scuso per… - cmercatoweb : ????#Tottenham, #Conte: “Darò il mio contributo fino alla fine. Mi scuso per lo sfogo, darò il massimo qui” - ManuFilippone95 : RT @AlfredoPedulla: Retromarcia #Conte: “Mi scuso per lo sfogo di qualche giorno fa, ho parlato con #Levy, darò il massimo qui”. Buon pomer… -