Consigli Fantacalcio 27^ giornata Serie A | Belotti e Berardi le certezze in attacco | Montipò garanzia in porta

Advertising

DiMarzio : ? #Fantacalcio | #SerieA, la migliore formazione schierabile per la prossima giornata. #PazziDiFanta ?? - MontanariMarco : @3Ghigo @SOSFanta @Oracolo_Fanta @Fantacalcio Non ascolto i consigli di un occasionale - fantapiu3 : Dubbi su chi schierare nelle vostre difese al #fantacalcio? Siete orfani di #AlexSandro o #Casale e non sapete con… - Fantacalcio : RT @giadierre90: Consigli #Fantacalcio, 27^ giornata ? DA SCHIERARE: Att ? - Fantacalcio : RT @giadierre90: Consigli #Fantacalcio, 27^ giornata ?? Le 11 possibili sorprese ? -

Ultime Notizie dalla rete : Consigli Fantacalcio

Chi schierare al, alla ventisettesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le ... Lautaro Martinez e Perisic ©LaPresseFantacalcio, iper la 27esima ...di formazione per continuare a vincere la giornata alsono un punto di riferimento per molti lettori. Vediamo le varie sorprese e i migliori dispensatori di bonus ruolo per ruolo ...Messias, De Sciglio, Piatek, Belotti e Insigne: chi gioca e i consigli per la 27ª giornata. Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti da schierare.Seconda nel girone di qualificazione, ha battuto il Tottenham: in rosa anche ex conoscenze del calcio italiano. Questo, in breve, il Vitesse.