Conservatorio Nicola Sala, cinque contratti d’insegnamento a tempo determinato (Di venerdì 25 febbraio 2022) tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento comunica che il presidente, Antonio Verga, ha proceduto, questa mattina, alla stipula, alla presenza degli interessati, di cinque contratti d’insegnamento a tempo determinato. In particolare, a sottoscrive l’atto di assunzione con l’Istituto di Alta Formazione Artistica Musicale sannita sono stati i seguenti docenti: Eufemia Tufano e Fabrizio Ventura, per l’insegnamento di Musica da Camera; Marco Silvi, Antonio Coviello ed Ines Pagnozzi, per l’insegnamento di Teoria Ritmica e Percezione Musicale. Risultano ancora da firmare ulteriori tre contratti, per i quali gli uffici amministrativi stanno provvedendo a verificare la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022)di lettura: < 1 minutoBenevento – Ildi Musica “” di Benevento comunica che il presidente, Antonio Verga, ha proceduto, questa mattina, alla stipula, alla presenza degli interessati, di. In particolare, a sottoscrive l’atto di assunzione con l’Istituto di Alta Formazione Artistica Musicale sannita sono stati i seguenti docenti: Eufemia Tufano e Fabrizio Ventura, per l’insegnamento di Musica da Camera; Marco Silvi, Antonio Coviello ed Ines Pagnozzi, per l’insegnamento di Teoria Ritmica e Percezione Musicale. Risultano ancora da firmare ulteriori tre, per i quali gli uffici amministrativi stanno provvedendo a verificare la ...

anteprima24 : ** Conservatorio Nicola Sala, cinque contratti d'insegnamento a tempo determinato ** - TV7Benevento : Tennis: Atp Santiago, Cecchinato fuori all'esordio - - beneventoapp : CONSERVATORIO, PROTESTA DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI: In seguito al blocco sulle assunzioni temporanee dei docenti… - beneventoapp : DANNI IMMAGINE CONSERVATORIO “NICOLA SALA”. VERGA PRESENTA DUE DENUNCE IN QUESTURA: Il presidente del Conservatorio… - TV7Benevento : DANNI IMMAGINE CONSERVATORIO 'NICOLA SALA'. VERGA PRESENTA DUE DENUNCE IN QUESTURA - -