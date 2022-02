Conseguenze guerra Ucraina, la finale di Champions si giocherà a Parigi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come conseguenza della guerra in Ucraina, la finale di Champions non si svolgerà a San Pietroburgo: Parigi nuova sede L’UEFA ha negato a San Pietroburgo la possibilità di ospitare la prossima finale di Champions League, come conseguenza dell’invasione russa in Ucraina. Se nella giornata di ieri tutto lasciava pensare che la nuova sede potesse essere Londra, con quattro stadi in lizza seconda la stampa bitannica, oggi la sorpresa: la nuova sede scelta è infatti Parigi. Sarà la capitale francese ad ospitare la sfida del prossimo 28 maggio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come conseguenza dellain, ladinon si svolgerà a San Pietroburgo:nuova sede L’UEFA ha negato a San Pietroburgo la possibilità di ospitare la prossimadiLeague, come conseguenza dell’invasione russa in. Se nella giornata di ieri tutto lasciava pensare che la nuova sede potesse essere Londra, con quattro stadi in lizza seconda la stampa bitannica, oggi la sorpresa: la nuova sede scelta è infatti. Sarà la capitale francese ad ospitare la sfida del prossimo 28 maggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

