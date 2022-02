Conferenza stampa Mihajlovic: «La guerra non può essere l’unico mezzo per risolvere i problemi» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Salernitana Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Salernitana. Le sue parole: SALERNITANA – «Settimana scorsa ho detto che guardo sempre il lato positivo delle cose e ora non posso che confermarmi. Rimango positivo, come sono sempre stato, sapendo che andiamo a giocare in una città stupenda come Salerno, dove Sabatini ha fatto un lavoro stupendo. Spero si salvino vincendo tutte le partite partendo però dalla prossima gara e non da quella di domani. Faranno di tutto per portare a casa il risultato in un ambiente caldo a cui non siamo più abituati a causa della pandemia. Dobbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sinisa, allenatore del Bologna, ha parlato inin vista della sfida di domani contro la Salernitana Sinisa, allenatore del Bologna, ha parlato inin vista della sfida di domani contro la Salernitana. Le sue parole: SALERNITANA – «Settimana scorsa ho detto che guardo sempre il lato positivo delle cose e ora non posso che confermarmi. Rimango positivo, come sono sempre stato, sapendo che andiamo a giocare in una città stupenda come Salerno, dove Sabatini ha fatto un lavoro stupendo. Spero si salvino vincendo tutte le partite partendo però dalla prossima gara e non da quella di domani. Faranno di tutto per portare a casa il risultato in un ambiente caldo a cui non siamo più abituati a causa della pandemia. Dobbiamo ...

