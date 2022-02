Conferenza stampa Italiano: «Il Sassuolo va limitato. La situazione ucraina è inconcepibile» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato alla vigilia del match con il Sassuolo: le dichiarazioni in Conferenza stampa Vincenzo Italiano, in Conferenza stampa, ha parlato alla vigilia della sfida tra la sua Fiorentina e il Sassuolo. situazione IN ucraina – «Guerra o violenza non possono far parte dell’umanità e mi auguro che si arrivi subito ad una soluzione. E’ inconcepibile. La preoccupazione di tutto il mondo. Abbiamo un calciatore russo, ma non abbiamo parlato della situazione. Ribadisco solo che guerra e violenza non fanno parte dell’umanità». Sassuolo – «All’andata una gran bella partita che siamo stati capaci di rimontare. L’ho rivista ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Vincenzo, allenatore della Fiorentina, ha parlato alla vigilia del match con il: le dichiarazioni inVincenzo, in, ha parlato alla vigilia della sfida tra la sua Fiorentina e ilIN– «Guerra o violenza non possono far parte dell’umanità e mi auguro che si arrivi subito ad una soluzione. E’. La preoccupazione di tutto il mondo. Abbiamo un calciatore russo, ma non abbiamo parlato della. Ribadisco solo che guerra e violenza non fanno parte dell’umanità».– «All’andata una gran bella partita che siamo stati capaci di rimontare. L’ho rivista ...

