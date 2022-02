Conferenza stampa Dionisi: «Domani stesso atteggiamento visto contro l’Inter» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina di Domani sera Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina di Domani sera. Le sue parole: ENTUSIASMO – «Abbiamo recuperato mentalmente e fisicamente dopo la partita contro l’Inter. Non siamo abituati a giocare ogni tre giorni, ma ora abbiamo una sfida importante contro la Fiorentina e servirà essere al meglio». FIORENTINA – «Grande identità e lo si è visto dall’inizio, sta continuando su quella falsa riga. Ha perso Vlahovic ma ha preso altri giocatori importanti. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alessio, allenatore del Sassuolo, ha parlato inin vista della sfidala Fiorentina disera Alessio, allenatore del Sassuolo, ha parlato inin vista della sfidala Fiorentina disera. Le sue parole: ENTUSIASMO – «Abbiamo recuperato mentalmente e fisicamente dopo la partita. Non siamo abituati a giocare ogni tre giorni, ma ora abbiamo una sfida importantela Fiorentina e servirà essere al meglio». FIORENTINA – «Grande identità e lo si èdall’inizio, sta continuando su quella falsa riga. Ha perso Vlahovic ma ha preso altri giocatori importanti. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'E' un momento grave per noi, la guerra è in Europa'. Così il segretario generale della Nato Jens Stolten… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Ucraina, Borrell: 'Adotteremo le sanzioni più dure di sempre contro Mosca'. Le parole dell'Alto rappresenta… - SkyTG24 : La conferenza stampa del Presidente degli USA Joe #Biden. Tutti gli aggiornamenti sulla guerra in #Ucraina:… - LuigiAssecasa : RT @Moonlightshad1: Ma quanti applausi. Ogni uscita di Draghi, che sia una conferenza stampa o un discorso ufficiale si trasforma sempre ne… - AlparoneValeria : Jessica e barù si stanno conoscendo rispettando i normali tempi per quanto falsati da una paura di un'ipotetica fin… -