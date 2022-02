Conference League 2022, sorteggio ottavi di finale: la Roma pesca il Vitesse (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono stati sorteggiati gli ottavi di finale della Conference League 2022 di calcio, la terza competizione europea per importanza. La Roma è l’ultima squadra italiana a essere rimasta in corsa ed è attesa dall’abbordabile incrocio con il Vitesse: i giallorossi saranno chiamati alla doppia sfida contro la formazione olandese, l’andata si giocherà il prossimo 10 marzo ad Arnhem, mentre il ritorno all’Olimpico è programmato sette giorni dopo. La Roma ha evitato le altre squadre di rilievo inserite nell’urna. I quotati inglesi del Leicester se la vedranno con i francesi del Rennes, gli olandesi del PSV Eindhoven sono attesi dai danesi del Copenaghen, i francesi del Marsiglia affronteranno gli svizzeri del Basilea. Attenzione al confronto tra i greci del ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono stati sorteggiati glididelladi calcio, la terza competizione europea per importanza. Laè l’ultima squadra italiana a essere rimasta in corsa ed è attesa dall’abbordabile incrocio con il: i giallorossi saranno chiamati alla doppia sfida contro la formazione olandese, l’andata si giocherà il prossimo 10 marzo ad Arnhem, mentre il ritorno all’Olimpico è programmato sette giorni dopo. Laha evitato le altre squadre di rilievo inserite nell’urna. I quotati inglesi del Leicester se la vedranno con i francesi del Rennes, gli olandesi del PSV Eindhoven sono attesi dai danesi del Copenaghen, i francesi del Marsiglia affronteranno gli svizzeri del Basilea. Attenzione al confronto tra i greci del ...

