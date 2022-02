Confagricoltura Campania, intesa con Enel: iniziative per favorire la transizione energetica nelle Pmi (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Gli imprenditori agricoli campani raccolgono la sfida della transizione energetica”. E’ quanto si legge in una nota congiunta diffusa da Confagricoltura e Gruppo Enel, “sull’incontro promosso dall’organizzazione agricola con Enel per illustrare alle aziende associate i contenuti degli accordi sottoscritti per offrire un pacchetto di soluzioni su misura per le aziende del settore che riguardano sia il fronte dell’energia, elettrica e gas, sia l’efficienza energetica. L’incontro è stato aperto dagli interventi di Fabrizio Marzano, presidente Confagricoltura Campania, insieme a Donato Rotundo e Roberta Papili di Confagricoltura ai quali ha fatto seguito Valentina Giarletta e Lanfranco Di Campello in rappresentanza di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Gli imprenditori agricoli campani raccolgono la sfida della”. E’ quanto si legge in una nota congiunta diffusa dae Gruppo, “sull’incontro promosso dall’organizzazione agricola conper illustrare alle aziende associate i contenuti degli accordi sottoscritti per offrire un pacchetto di soluzioni su misura per le aziende del settore che riguardano sia il fronte dell’energia, elettrica e gas, sia l’efficienza. L’incontro è stato aperto dagli interventi di Fabrizio Marzano, presidente, insieme a Donato Rotundo e Roberta Papili diai quali ha fatto seguito Valentina Giarletta e Lanfranco Di Campello in rappresentanza di ...

Advertising

AppiaPolis : New post (TRANSIZIONE ENERGETICA ED ECOLOGICA, CONFAGRICOLTURA CAMPANIA ED ENEL COLLABORANO) has been published on… - irpiniatimes1 : CONFAGRICOLTURA CAMPANIA ED ENEL IN CAMPO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA ED ECOLOGICA - Confagricoltura : Confagricoltura Campania preoccupata per esito vertenza #autotrasporto: 'Assicurare corsie preferenziali per i prod… - irpiniatimes1 : Confagricoltura Campania: “Preoccupazione per esito vertenza autotrasporto, assicurare corsie preferenziali per i p… - cilentonotizie : Confagricoltura Campania esprime preoccupazione per esiti vertenza autotrasporto su beni deperibili -