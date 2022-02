Concorso Guardia di Finanza, disponibili 1.175 posti per allievi marescialli: ecco come candidarsi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 18 febbraio 2022 – 4^ Serie Speciale – è stato pubblicato il Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.175 allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2022/2023. Concorso GDF: i posti disponibili I posti disponibili sono così ripartiti: n. 1.133 destinati al contingente ordinario; n. 42 destinati al contingente di mare, suddivisi come segue: n. 7 riservati alla specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC); n. 35 riservati alla specializzazione “tecnico di macchina” (TDM). Chi può partecipare al Concorso Possono partecipare al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 18 febbraio 2022 – 4^ Serie Speciale – è stato pubblicato il, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 1.175al 94° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti delladi, per l’anno accademico 2022/2023.GDF: isono così ripartiti: n. 1.133 destinati al contingente ordinario; n. 42 destinati al contingente di mare, suddivisisegue: n. 7 riservati alla specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC); n. 35 riservati alla specializzazione “tecnico di macchina” (TDM). Chi può partecipare alPossono partecipare al ...

