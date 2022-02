Concetta Barra | regina del teatro napoletano

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 26 febbraio 2022) A, a, è a lei che penso. 11 di febbraio! La nostra cara Concettina, perfetta figlia dell’Acquario (musica, poesia, smemoratezza) compie la bellezza di cento anni! Che vita, la sua! Infanzia a Procida, madre procidana e padre siciliano, custode temporaneo del carcere dell’isola, debutto in trio vocale, durante la guerra, con le tre sorelle, Maria, Nella e, detto «Trio Vittoria», per quella vittoria che non arrivò mai, il matrimonio con Giulio, fantasista del Varietà, conosciuto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.