Con Putin niente è scontato “Prepararsi ad ogni evenienza” Parla l’eurodeputato M5S | Castaldo | “Economia italiana a rischio | il Pnrr va rimodulato”

Una "rimodulazione del Pnrr" per sostenere le aziende e le famiglie "colpite dal caro bollette e dal probabile blocco delle attività economiche in Russia". Questa è la proposta che arriva da Bruxelles ad opera di Laura Ferrara e Fabio Massimo Castaldo, eurodeputati M5S. "È innegabile – spiega Castaldo intervistato da La Notizia – che le sanzioni economiche avranno un impatto considerevole sull'Economia italiana". Crede l'Ue sia stata colta impreparata dalla decisione di Putin? In molti speravamo che si potesse scongiurare il rischio di questa drammatica aggressione militare della Russia verso l'Ucraina, anche se i segnali sul campo erano sempre più chiari ed evidenti, l'intelligence americana aveva ragione. I leader dei Paesi europei, da Macron a Scholz a Draghi, hanno ...

