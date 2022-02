Con il populismo pacifista non si fermerà Putin Parla il sottosegretario alla Difesa Mulè 

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Quello che succede in Ucraina dopo l’invasione da parte della Russia riguarda “il nostro vivere da liberi” e la nostra democrazia, ha detto ieri il premier Mario Draghi, pronunciando anche la frase “faremo tutto il necessario per preservare la sovranità dell’Ucraina, la sicurezza dell’Europa, l’integrità dell’ordine internazionale basato su regole e valori da noi tutti condivisi”. E quelle parole – “tutto il necessario” – sembrano alGiorgio Mulè “una perfetta traduzione del famoso ‘whatever it takes’ oggi da applicarecrisi in atto”. Se fallisce la diplomazia, dice Mulè, “qualsiasi opzione deve essere sul tavolo e deve essere esaminata, perché in questo caso la gründnorm del diritto internazionale, la norma fondamentale, è stata violata dRussia, e su questo non ...