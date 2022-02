Comitato Spontaneo Isola Sacra: “Delocalizzare il progetto del centro di trasferenza” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Fiumicino – “Abbiamo appreso dagli organi di stampa della realizzazione di un centro raccolta rifiuti nel centro di Isola Sacra. Questo ha generato da subito un malumore tra Cittadini residenti, commercianti ed iscritti al Comitato. Alcuni già minacciano azioni legali, altri manifestazioni, altri addirittura vogliono mettere in vendita la propria casa”. Lo afferma una nota del Comitato Spontaneo Isola Sacra. “Comprendiamo le necessità dell’Amministrazione e della Azienda di raccolta, di massimizzare il lavoro degli operatori – spiegano dal Comitato -, ma non condividiamo né il posto né le ragioni che portano a questo. In primis la zona è già martoriata da una viabilità congestionata: via della Scafa, ad esempio, come ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 25 febbraio 2022) Fiumicino – “Abbiamo appreso dagli organi di stampa della realizzazione di unraccolta rifiuti neldi. Questo ha generato da subito un malumore tra Cittadini residenti, commercianti ed iscritti al. Alcuni già minacciano azioni legali, altri manifestazioni, altri addirittura vogliono mettere in vendita la propria casa”. Lo afferma una nota del. “Comprendiamo le necessità dell’Amministrazione e della Azienda di raccolta, di massimizzare il lavoro degli operatori – spiegano dal-, ma non condividiamo né il posto né le ragioni che portano a questo. In primis la zona è già martoriata da una viabilità congestionata: via della Scafa, ad esempio, come ...

Advertising

Umberto696 : RT @lucapasto71: le persone che chiedono di eliminare il semaforo di Genova Nervi all'altezza di via Campostano veleggiano verso quota 1500… - coccio2001 : RT @lucapasto71: le persone che chiedono di eliminare il semaforo di Genova Nervi all'altezza di via Campostano veleggiano verso quota 1500… - lucapasto71 : le persone che chiedono di eliminare il semaforo di Genova Nervi all'altezza di via Campostano veleggiano verso quo… -